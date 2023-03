En Durango, tres mujeres identificadas como Sonia, Lis y Leslie, habitantes de la capital del estado, denunciaron haber sido víctimas de un abuso policiaco durante el fin de semana pasado cuando, luego de visitar un antro, regresaban a su hogar y se encontraron con un punto de inspección.

Ahí, fueron agredidas por los oficiales encargados de este operativo, narraron las jóvenes afectadas.

“Pues, tenían ahí una especie de retén, que son cosas que hacen aquí, pero no estaba bien establecido. Eran patrullas que no tenían un retén con médico, con grúa, que son parte de los elementos que usan para los retenes antialcohol. Nosotras llegamos, obviamente nos hicieron el alto, un oficial hombre nos paró. Mi amiga Leslie venía manejando, luego se para y le dicen, préstame tu licencia de conducir; ella les dice: ‘no la traigo’, luego el oficial, inmediatamente, le gritó a las policías mujeres: ‘están oponiendo resistencia, bájenlas’. Y así, en menos de cinco segundos, nos empezaron a golpear. Bueno, empezaron con ellas, ella venía manejando y yo de copiloto y ella venía atrás, entonces a Lis, platícales Lis, la bajaron…”.

Por su parte, Lis compartió su experiencia durante la agresión.

“Me bajaron, me estaban jalando del pelo y me hicieron moretones en el brazo, luego me aventaron contra el piso entre tres mujeres oficiales y pues luego bajaron a Leslie, también la estaban golpeando, ni siquiera hicimos nada, yo ni siquiera tomo”.

Lis, víctima de abuso policiaco en Durango.