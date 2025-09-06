“Soy claudista, que no se les olvide”: Esteban Villegas, gobernador priista, muestra apoyo a Sheinbaum

GENERANDO AUDIO...

Esteban Villegas, gobernador de Durango, se autodefinió como “Claudista”. Durante su discurso de bienvenida la presidenta Claudia Sheinbaum, el mandatario emanado de las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se dijo identificado con la morenista, pese a no ser del mismo partido.

“Presidenta, bienvenida a su casa… En Durango siéntase como con su familia, y a pesar de que, a lo mejor, no somos del mismo partido yo me identifico con usted y soy claudista que no se les olvide”, afirmó el gobernador Esteban Villegas.

Después de declararse “claudista”, la presidenta agradeció las palabras con un gesto al que le siguió un abrazo del mandatario estatal a la presidenta de México, quien se encuentra de gira por el país luego de su Primer Informe de Gobierno.

Tras las declaraciones del gobernador de Durango, Esteban Villegas, ni el PRI ni su dirigente nacional, Alejandro Moreno, se han pronunciado al respecto.

Villegas presume visita de Claudia Sheinbaum a Durando

A través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, Villegas presumió la visita de la mandataria mexicana a Durango con una serie de fotografías de la estancia que tuvo la presidenta en el estado del norte.

De acuerdo con lo publicado por Villegas, Sheinbaum anunció un programa para fortalecer la producción de carne en Durango, Sonora y Coahuila. El plan, según lo dado a conocer, contempla, al menos, tres ejes importantes.

Finalmente, Villegas agradeció el compromiso que, dijo, Claudia Sheinbaum muestra por Durango.

“Gracias, presidenta, por su compromiso con Durango y por impulsar un campo fuerte y competitivo”, escribió Esteban Villegas, gobernador de Durango.