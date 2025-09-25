GENERANDO AUDIO...

La Fiscalía General de Durango confirmó que continúa avanzando en las investigaciones para esclarecer la muerte de Paloma Nicole, menor de 14 años que falleció por complicaciones derivadas de una cirugía estética realizada con el consentimiento de su madre.

Las autoridades han realizado diversas diligencias para determinar responsabilidades en el caso. La fiscal estatal, Sonia De la Garza, informó que el médico responsable, Víctor Manuel Rosales Galindo, enfrenta la suspensión temporal de su licencia emitida por el Colegio de Cirujanos Plásticos a nivel nacional por motivos éticos.

“Por nuestra parte estamos avanzando en la carpeta de investigación y ya llevamos bastantes diligencias”, señaló la fiscal.

El hospital Santa María, donde se realizó la operación, también está bajo escrutinio. Aunque las instalaciones cuentan con los permisos correspondientes, se investiga a los médicos que intervinieron bajo la modalidad de renta de quirófanos, lo que podría implicar responsabilidad directa y posibles cargos por negligencia médica.

El gobernador de Durango, Esteban Villegas, aseguró que no habrá impunidad en este caso, a pesar de que el médico responsable es hijo de un juez retirado del estado.

“No va a quedar impune, no va a haber ningún favoritismo… porque hay una vida de por medio y esa no se paga con nada”, enfatizó.

Las pesquisas también se centran en la madre de la menor, evaluando desde omisión de cuidados hasta una posible usurpación de funciones profesionales si participó en el procedimiento sin preparación adecuada. La fiscalía indicó que se investigan otros médicos y personal administrativo involucrado en el caso.

“Los temas médicos no se resuelven en cinco minutos; son dictámenes complejos que determinarán responsabilidades”, explicó Sonia De la Garza.

El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades trabajan para esclarecer la cadena de responsabilidades y garantizar que se aplique la ley.