GENERANDO AUDIO...

Se presume que la madre no fue al funeral. Foto: Getty Images

La muerte de Paloma Nicole, una adolescente de 14 años que falleció tras una cirugía estética en Durango, ha conmovido al país, no sólo por el debate que ha generado sobre los procedimientos plásticos en menores, sino también por la fuerte imagen de su padre aferrándose al cuerpo de su hija durante el funeral.

Paloma Nicole había sido intervenida quirúrgicamente por una madre y su pareja, quienes, según medios locales, no cuentan con permisos oficiales para realizar este tipo de procedimientos en menores.

“Los padres no deberían enterrar a sus hijos”: papá de Paloma Nicole se aferra a su ataúd en funeral

[TE RECOMENDAMOS: NO TE VAYAS SIN LEER: “Pido justicia para mi hija, sometida a una cirugía que no pidió”: denuncia padre de Paloma Nicole en Durango]

A través de videos compartidos en redes sociales, se puede observar el triste panorama de la ceremonia. La adolescente yace en un féretro color café claro, mientras su padre se mantiene a su lado, abrazando la caja con profunda tristeza, como si no quisiera despegarse de ella. Del otro lado, dos personas escuchan atentamente la misa, oficiada por un sacerdote que despide a la joven y la bendice en un emotivo momento de dolor y despedida.

En comentarios, diversos usuarios han externado su pesar y molestia, pues destacar que “ningún padre debería enterrar a sus hijos”, por lo que exigen se haga justicia.

De acuerdo con la prensa local, ni la madre ni el padrastro se presentaron ni en la funeraria ni en la iglesia, lo que ha desatado especulaciones sobre un posible intento de evadir responsabilidades legales por lo sucedido.

La ausencia de los responsables de la cirugía refuerza la indignación pública y plantea interrogantes sobre la regulación de procedimientos estéticos en menores. Al momento, el caso continúa bajo investigación.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]