Inundación por lluvias deja a familias de comunidades rurales atrapadas en las azoteas

GENERANDO AUDIO...

Foto: X: @sspdgo

Habitantes del municipio de Santiago Papasquiaro, en Durango, quedaron atrapados en las azoteas de sus casas ante el rápido incremento en el nivel del agua a causa de las lluvias que azotaron durante la madrugada y mañana de este domingo las localidades de La Palestina, Las Margaritas y San Ignacio.

Ahí, la capacidad de la represa fue rebasada por el agua de la lluvia, lo que provocó el desbordamiento de arroyos, y que al menos 80 viviendas quedaran bajo el agua.

Sin embargo, durante el mediodía, el Ejército Mexicano arribó al lugar para sumarse a las labores de atención y rescate mediante el Plan DN-III-E, en coordinación con el Gobierno del Estado de Durango y el Gobierno Municipal, apoyando en la estrategia de seguridad de los habitantes, monitoreo de la zona y preparación de rutas de traslado en caso de ser necesario.

Los más de 300 habitantes de La Palestina serán evacuados hacia un refugio temporal en la comunidad de Chinacates, con el fin de garantizar su seguridad ante el aumento del nivel del agua.

Las lluvias intensas también afectaron el poblado de Rodeo, que quedó incomunicado tras el colapso del puente que lo conecta con otras zonas.

Toda vez que las autoridades reiteraron la importancia de seguir las indicaciones oficiales, evitar acercarse a zonas inundadas y mantenerse informados a través de los canales oficiales, mientras continúan las labores de mitigación de riesgos y protección civil.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]