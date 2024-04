Investigadores del fenómeno OVNI discuten hallazgos durante eclipse

Investigadores y aficionados del fenómeno OVNI se reunieron en Durango para estudiar diversos videos y fotografías captadas el 8 de abril durante el eclipse total de sol.



Aseguran que varios objetos luminosos, de los que no se ha podido encontrar el origen, aparecieron estáticos y en movimiento en el cielo durante el fenómeno.

“Y cuando se llegó el momento de que se cubrió el sol, se empezaron a ver por todos lados, que pasaban y cruzaban a simple vista, yo los estaba viendo, y tengo la oportunidad de que grabamos, de que capturamos con fotografías”. Rafael Gutiérrez | Fotógrafo e investigador del fenómeno OVNI



Los objetos continuaron moviéndose una vez que culminó el eclipse y los aficionados a la fotografía y video, los captaron en imágenes.

“El objeto, porque no puedo asegurar que eso era un OVNI, es nada más un objeto volador no identificado y este… pero sigue su curso, pero si va veloz y ya al ampliarlo, tomar la captura pues si se ve, no tiene figura de avión, muchos dicen, no pues es un pájaro, no tampoco porque es muy rápido” Elizabeth Guzmán | Aficionada a la fotografía



Los seguidores del fenómeno OVNI recomendaron a los asistentes del eclipse revisar sus grabaciones para tratar de identificar objetos extraños en el cielo.

“Todos sus videos que ustedes hayan sacado, revísenlos, aplíquen bajando la velocidad y viéndolos en una pantalla grande con mucha atención, cuando vean que algo pasa, rápido, algunos son estáticos y están suspendidos o van avanzando despacio”. Juan Gurrola | Docente e investigador del fenómeno OVNI

Los investigadores del fenómeno OVNI aseguran que Durango se ha convertido recientemente en una importante zona de avistamientos, que podrían ser extraterrestres, por lo que se mantendrán vigilantes del cielo.