Justicia para Paloma Nicole, adolescente de 14 años que murió tras cirugía estética en Durango

Cirugía estética a menor de 14 años que murió en Durango. Foto:Getty Images

La Fiscalía General del Estado de Durango (FGE) confirmó una investigación por la muerte de Paloma Nicole, adolescente de 14 años, quien falleció el 20 de septiembre después de haber sido sometida a una cirugía estética de implante mamario, entre otras.

De acuerdo con la FGE, se indagan posibles omisiones de cuidados por parte de la madre, Paloma Yasmín, así como una presunta mala praxis médica durante el procedimiento quirúrgico, que había sido llevado a cabo por el cirujano Víctor Manuel Rosales, el cual se realizó sin la autorización del padre de la menor, Carlos Said Arellano.

Investigación por omisión de cuidados y posible homicidio culposo

La fiscal estatal, Sonia Yadira de la Garza Fragozo, informó que el caso contempla la revisión de la autorización de la cirugía, así como la responsabilidad del cirujano que practicó la operación, identificado como Víctor Manuel Rosales Galindo, quien presuntamente es pareja de la madre de la menor. “En caso de comprobarse omisión de cuidados, se procederá penalmente”, señaló la funcionaria, agregando que también se indaga la posible comisión de homicidio culposo en la praxis médica.

Padre denuncia irregularidades en la versión de los hechos

El padre de Paloma Nicole declaró que su exesposa le informó que ambas estaban aisladas en la Sierra de Durango por contagio de COVID-19. Posteriormente, fue notificado de que su hija se encontraba hospitalizada por complicaciones respiratorias. Al acudir al hospital y tras el fallecimiento, observó que el cuerpo de la menor presentaba un corpiño quirúrgico y cicatrices de implante, lo que evidenció la realización de una cirugía estética no autorizada.

La fiscal estatal explicó que la necropsia tardará, al menos, 10 días debido a que el cuerpo ya había sido intervenido por una funeraria.

Procedimientos de alto riesgo en adultos fueron aplicados a la menor de edad

Presuntamente, además del implante mamario, la adolescente habría sido sometida a una liposucción y lipotransferencia de glúteos, procedimientos de alto riesgo en adultos.

Líneas de investigación y contexto del caso

Las autoridades investigan a quiénes firmaron para autorizar la cirugía; han desestimado el papel del exmagistrado Víctor Manuel Rosales Leyva, padre del cirujano señalado, para descartar cualquier intervención en el proceso legal.

La FGE no ha confirmado si la madre se encuentra detenida, únicamente que se seguirá el debido proceso, ya que aparentemente, la mujer habría asistido al cirujano.

En redes sociales piden la creación de la “Ley Nicole” para prohibir cirugías estéticas en menores de edad

La muerte de Paloma Nicole ha levantado un debate en redes sociales sobre las cirugías estéticas en menores de edad, los internautas exigen la creación de la “Ley Nicole”, bajo el hastag #JusticiaParaPalomaNicole, pues en México la ley no prohíbe estas prácticas en menores de edad, mientras que en Colombia están prohibidas desde 2016.

