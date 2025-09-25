Justicia para Paloma Nicole: convocan a marcha pacífica en Durango

GENERANDO AUDIO...

Marcha en Durango exigirá justicia para Paloma Nicole. Foto: Getty Images

Familiares, amistades y colectivos feministas convocaron a una marcha pacífica para exigir justicia para Paloma Nicole, la adolescente de 14 años que falleció en Durango después de someterse a una cirugía estética en la que le practicaron implantes mamarios y liposucción. La movilización se realizará el sábado 27 de septiembre, a las 5:00 de la tarde, con punto de encuentro en el Hotel Gobernador, según informaron en redes sociales.

Convocatoria para exigir justicia

De acuerdo con la invitación difundida en internet, la marcha en memoria de Paloma Nicole pide a las personas participantes acudir vestidas de blanco y llevar una vela encendida como símbolo de demanda de verdad y responsabilidad. Las etiquetas #JusticiaParaNicole y #Durango acompañan los llamados a la ciudadanía para sumarse a la manifestación. “Nos reuniremos para pedir que se esclarezca el caso y se tomen las medidas correspondientes”, señala la convocatoria compartida en diversas plataformas digitales.

Caso de Paloma Nicole en Durango

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Durango confirmó la investigación por la muerte de Paloma Nicole, ocurrida el 20 de septiembre, tras una intervención quirúrgica realizada en una clínica particular. De acuerdo con la dependencia, se indagan posibles irregularidades médicas durante el procedimiento, así como la autorización otorgada para la cirugía a una menor de edad. La Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva informó previamente que solicitó la suspensión provisional del cirujano que realizó la operación para facilitar las indagatorias.

Acciones de la comunidad

Organizaciones civiles y grupos feministas señalaron que la marcha busca no sólo visibilizar el caso de Paloma Nicole, sino también llamar la atención sobre los riesgos de las cirugías estéticas en menores de edad y la necesidad de reforzar los protocolos de autorización médica. Autoridades estatales indicaron que mantienen vigilancia durante las actividades de este sábado para garantizar la seguridad de los asistentes.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]