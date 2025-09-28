Marchan en Durango para exigir justicia por la muerte de Paloma Nicole

GENERANDO AUDIO...

Foto: Especial

Este sábado, ciudadanos marcharon por las principales calles del centro histórico de la capital de Durango para exigir justicia por la muerte de la adolescente Paloma Nicole, tras ser sometida a una cirugía estética.

Esta actividad fue encabezada por Carlos Arellano, padre de la menor, y familiares.

“No tengo palabras para agradecerles a todos lo que me están acompañando para hacer justicia por mi niña que no queden así las cosas”

Carlos Arellano / papá de Nicole

“Toda nuestra familia estamos como unos robles, muy fuertes para acompañarlo… Todo en nosotros está cambiando de la noche a la mañana, gracias a esas personas sin escrúpulos que hicieron esa barbaridad, mi nieta debería estar viva, no deberíamos estar aquí nosotros en estas circunstancias”

Hilda Aragón / abuela paterna de Nicole

Quienes asistieron a la marcha manifestaron su preocupación por la falta de regulación en el caso.

“Los legislativos no legislan, porque no legislaron eso, la COPRISED no regula, porque no checó el expediente falseado … lo que uno quiere es justicia y ojalá pronta resignación para la familia de Nicole”

Jenifer de la Torre / ciudadana

“Muy indignadas como madres de familia, tenemos hijas de la misma edad y nos sentimos muy tristes, muy indignadas por esto y venimos a exigir justicia más que nada”

Verónica Tecillos / ciudadana

“Es una película de terror lo que estamos viviendo”

Rosario Torres / Familiar de Nicole

Durante la marcha, el padre de Nicole se enteró de la detención de Paloma “N” y Víctor “N”, sobre lo que afirmó que confía en las autoridades y que se hará justicia.

“Yo quiero que les pongan una pena de varios años, que se queden ahí adentro, no nada más que los detengan y al rato salga… Este dolor no se lo deseo a nadie, es un dolor que te mata toda esperanza, toda ilusión, tenía muchos planes con mi hija, de repente todo se nos cayó”

Carlos Arellano / papá de Nicole

La abuela de la menor envió un mensaje al gobernador del estado, Esteban Villegas, pidiéndole justicia por su nieta.

“Que no quite el dedo del renglón, que esto no quede impune y que se tenga la pena máxima para estas personas”

Hilda Aragón / abuela paterna de Nicole

La marcha culminó en la Plaza de Armas, entre velas encendidas y globos blancos que se elevaron al cielo, los presentes recordaron a la menor y reafirmaron su exigencia de justicia.