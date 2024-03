Mural en Durango honra a Churrumaiz, el perro callejero que protegió a sus habitantes

Churrumaiz falleció por un padecimiento renal. Foto: Omar Hernández

Churrumaiz fue el perro callejero más querido de la colonia Benjamín Méndez en la capital de Durango.

Recientemente, falleció por un padecimiento renal, pero su memoria sigue vigente en este mural que recuerda el agradecimiento por la protección que durante el último año de su vida brindó a su familia adoptiva.

“Llegó un sujeto, estaba alto y si me dijo que sacara el dinero, nada más que yo estaba sentada y me agarró muy desprevenida, la verdad, y en ese momento yo tenía como unos diez mil pesos en caja y Churrumaiz como que tanteó, se paró, le empezó a ladrar, salió por el lado del mostrador y rápidamente fue como que le lanzó la mordida y lo sacó, ni siquiera se llevó un peso ni nada y si me volteaba a ver así como si estaba bien, yo veía como que su carita” Ureli Aguirre, protegida de Chumurraiz

La historia de Ureli no fue la única, los vecinos se sentían cuidados con la presencia del perro guardián.

“Era muy protector aquí en la tienda, ya en las dos cuadras lo conocían mucho y de hecho se empezó a dar a conocer porque ya se estaba aquí siempre acostadito” Ureli Aguirre, protegida de Chumurraiz

Nadie conoce su historia ni cuantos años tenía cuando llegó a estas calles y decidió cuidar la tienda de Ureli y Jesús; comía tacos todos los días y le gustaban las frituras.

“Y de repente él entró y se metió arriba y ya no se quería bajar y me acuerdo de que un día lo quería sacar y luego como que me gruñó y dije, bueno mejor lo dejo ahí (…) no sabíamos su nombre y a mi hermana se le ocurrió ponerle, pues que Churrumaiz porque se estaba comiendo unos” Jesús Guardado, esposo de Ureli

Artista urbana inmortalizó a Churrumaiz

Daniela, una artista urbana fue la asignada de inmortalizar la imagen del perro guardián, que desde esta pared sigue cuidando a los suyos.

“La gente que viene aquí conoció a Churrumaiz y se dieron cuenta de que fue un ser muy especial y tratan de mantenerlo ahí como limpio, sin grafitis ni nada, eso me gusta y pues sí se agradece a la gente” Daniela Cantú, muralista

¿Por qué fue sacrificado?

Churrumaiz tuvo que ser sacrificado para que no sufriera más en la etapa final de su enfermedad, sin embargo, sus amigos humanos aseguran que sigue acompañándolos.

“Le pusimos una veladora y la verdad yo no sé, digo, yo no soy muy creyente de esas cosas, pero es en un cuarto que no tiene ventana y me acuerdo mucho que estábamos llorando y hablándole así como que a la unita de que lo extrañábamos mucho y todo y la veladora se hacía grande, entonces yo si sentía que estaba ahí con nosotros” Ureli Aguirre, protegida de Chumurraiz

