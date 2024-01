Niños migrantes continúan sus estudios en Durango

En México, los niños en situación de migración, pueden acceder a educación pública y gratuita. sin embargo al transitar por nuestro país muchos de ellos no lo saben.



Carolina Flores de 13 años de edad es una excepción. Ella es originaria de Honduras y desde hace cuatro años vive junto con sus padres en la región Laguna.



Gracias a unos conocidos que ayudaron a la familia de esta adolescente, ella y su hermano mayor Fabián, estudian en la escuela secundaria técnica número 74 Octavio Paz; sin embargo, en otras escuelas habían sido rechazados.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

“Me dijeron que no se podía hacer dos años en uno, porque no era de aquí, pero había una escuela que si me aceptaron tal y como yo era, la José María Morelos y Pavón y ahí fue donde me aceptaron, me dijeron que no me preocupara, que podía hacer cuarto, quinto y sexto.Ahí me gradué gracias a Dios, y pase a la escuela Octavio Paz.” Carolina Flores | Alumna migrante



Carolina es feliz viviendo en Gómez Palacio y a pesar de que se le dificultan las matemáticas y el inglés, le gusta la escuela.

“Me gustan todas las materias la que más se me dificulta es la de inglés, pero la pase pero también matemáticas, peo me gustan todas las materias” Carolina Flores | Alumna migrante





Para el director de la secundaria donde estudian Carolina y su hermano, lo más importante es que a estos niños no se le niegue el derecho de estudiar

“Darles la oportunidad de que ingresen y que continúen su estudios pues lo consideramos de suma importancia”. José Luis Galindo | Director escuela secundaria técnica 54 Gómez Palacio

La familia de Carolina, aún está a la espera de ingresar de forma legal a Estados Unidos, donde reside su abuela, sin embargo, deberán esperar tres años más en México.