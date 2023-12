“No busco lástima, busco respeto”: Perdió la vista y hoy se gana la vida vendiendo dulces

Delfino Rodríguez Vázquez, tiene 48 años y es originario del municipio de Gómez Palacio, Durango.Un defecto de nacimiento le permitía sólo tener visión en uno de sus ojos.



Al cumplir 33 años fue diagnosticado con una catarata, sin embargo, por un accidente de trabajo perdió la vista de manera total.

La vista se perdió de uno, con uno ya no veía, catarata congénita, que se agravó con un golpe en el área de trabajo y por el líquido que manejaba Delfino Rodríguez Vázquez

Tras el accidente Delfino cayó en depresión. Durante un año buscó la manera de salir, sin embargo pese a que fue rechazado por su propia familia, no se dejó vencer.

“Cuando reconoces tu discapacidad, dices: esto no me detiene, yo puedo salir adelante, entonces tienes que trabajar, pero si duré un año con depresión” Delfino Rodríguez Vázquez

Con mucho trabajo pudo superar la depresión, y recuerda que jamás quiso aprovechar su discapacidad para pedir dinero, sino que buscó la forma de salir adelante.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Decidió emprender un negocio de venta de dulces en las oficinas de gobierno de Gómez Palacio.



“Dije: algo tengo que hacer y de algo tengo que sacar dinero pero nunca pedir, pedir limosna es fácil pierdes la vergüenza, pierdes la dignidad, extiendes la mano y es fácil y por eso hay mucha gente que pide dinero porque la gente le da lástima, se conduele, con pasión de la persona y le da dinero. Yo dije no, no si yo tengo mi dignidad como persona, mi autoestima aunque muchas personas me desestiman, pero no, no a mí no me haga menos soy igual que cualquiera, no busco lástima, busco respeto.”



En su negocio tuvo que superar otras dificultades, como aprender a conocer los billetes y monedas por su denominación. Nada lo detuvo y hoy sobrevive gracias a su trabajo diario, en una historia de superación personal.