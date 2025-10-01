GENERANDO AUDIO...

Otra paciente denuncia al cirujano de Paloma Nicole. Foto: Cuartoscuro

Laura Elena González, presunta paciente del médico Víctor “N”, quien realizó la cirugía estética a la adolescente Paloma Nicole, declaró en un video difundido en redes sociales que también fue operada por el mismo especialista y que presentó irregularidades en el procedimiento.

“No quedé satisfecha”, expresó la mujer en una grabación compartida en la cuenta de TikTok de Alejandro Ávila. En su testimonio aseguró que el cirujano no le dio seguimiento a su caso y que, incluso, fue ella misma quien tuvo que retirarse los hilos de la cirugía, debido a que el médico le pedía pagos adicionales cada vez que acudía a consulta.

Paciente relata su experiencia con Víctor “N”

Laura Elena sostuvo que el médico utilizó hilo convencional en su cirugía en lugar de uno reabsorbible, lo que le ocasionó molestias posteriores. “Yo misma tuve que quitármelo”, afirmó en su testimonio.

En el video, la denunciante señaló que la madre de Paloma Nicole, identificada como Paloma “N”, se mantenía cerca del cirujano y “no se despegaba de él”, sugiriendo que incluso podía estar presente durante las intervenciones quirúrgicas.

Cirujano y madre de Paloma Nicole bajo investigación

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Durango informó que tanto el médico como la madre de la adolescente enfrentan una investigación por los delitos de falsificación de documentos, usurpación de profesión, omisión de cuidados y encubrimiento. Las autoridades añadieron que podría sumarse el cargo de homicidio culposo, en caso de que los dictámenes médicos confirmen negligencia en la operación.

¿Qué le pasó a Paloma Nicole?

El caso comenzó el 12 de septiembre, cuando Paloma Nicole, de 14 años, ingresó a una clínica privada en el centro de Durango para someterse a una cirugía estética. La intervención estuvo a cargo de Víctor Manuel “N”, presuntamente sin el consentimiento del padre de la menor y en la que su madre, habría intervenido sin contar con la preparación adecuada.

Tras presentar complicaciones posteriores, la adolescente murió el 20 de septiembre. La carpeta de investigación incluye la revisión del acta de defunción, donde inicialmente se asentó que la causa del fallecimiento fue una “enfermedad” y no consecuencias derivadas de la intervención.

La Fiscalía de Durango continúa con la recopilación de pruebas y declaraciones para determinar responsabilidades por la muerte de la adolescente.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]