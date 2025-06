Nueva agresión contra veterinarios en Durango

Un nuevo caso de violencia contra médicos veterinarios se registró en Durango.



Esta vez fue contra la clínica del veterinario Onésimo Fernández, donde recibieron a través de redes, mensajes privados dirigidos a los administradores del lugar amenazando con represalias tras el fallecimiento de una mascota.



Tras las amenazas, el dueño del establecimiento se vio forzado a cerrar para resguardar la seguridad de sus empleados.



También a través de redes se dio aviso a la ciudadanía sobre la suspensión del servicio, por lo que de manera inmediata, otros veterinarios y dueños de mascotas mostraron su solidaridad al equipo del doctor Onésimo.

El representante de la asociación de veterinarios en el estado, confirmó tener conocimiento de varios casos de situaciones de violencia a las que se han enfrentado sus colegas por no poder salvar la vida de algunas mascotas que llegan con un estado crítico de salud.

“Desafortunadamente aquí en Durango muchos de los médicos que tienen su clínica particular ya han sufrido de este tipo de acosos, nosotros lo que tratamos de hacer es cuidar a nuestros animalitos darles la mejor atención que fue para lo que nos formamos”. Sergio Palafox, Vicepresidente Asociación de Médicos Veterinarios de Durango

La ciudadanía también se encuentra desconcertada y reprueba las muestras de violencia generadas contra el médico y su personal.

“Esta bastante mal, a mi parecer no deberían hacer eso, por más mal que esté la situación, pues es agresión a final de cuentas y más que nada si ya está mal el perro, a veces no tiene salvación y sí está mal”. Mauricio Almánzar

“Obviamente va a hacer lo posible para salvar la vida, pero cuando no se puede, pues no se puede y no tienen porqué reaccionar de una manera brusca insultándolo”. Andrea García, estudiante de la carrera de veterinaria