Nuevo reto entre jóvenes en Durango: se meten ácido cítrico en la nariz

En la preparatoria “Instituto 18 de marzo”, ubicada en el municipio de Gómez Palacio, Durango, detectaron un nuevo reto entre los jóvenes: consiste en meterse por la nariz un ácido cítrico y el que más resista gana. De acuerdo con el director del plantel educativo, Jesús Orozco, a través de un video en las redes sociales es como se dieron cuenta de esta acción hecha durante la primera clase de este martes.

De inmediato, acudieron al salón para entrevistarse con los estudiantes, quienes refieren que todo fue un juego; sin embargo, fueron llamados los padres de familia para que se analizara la sustancia en un laboratorio y determinar si era o no un tipo de droga. Los resultados arrojaron que sólo se trataba de ácido cítrico.

“Sucede que una muchachita estaba tomando un video, de unos chavitos que estaban metiéndose algo en la nariz; entonces, resulta que ese video llega a nuestras manos. Supimos qué grupo era y los mandamos llamar; pensamos que se estaban drogando y llamamos a los padres también, para hacerles ver la situación. Decían que no era droga, sino que era un juego que ellos estaban teniendo, pero todo indicaba que no era así; sin embargo, cuando están aquí los papás, se ponen de acuerdo con nosotros y los cuatro padres de familia fueron a un laboratorio para hacer un análisis y nos avisan, para saber si realmente era droga o no, y resulta que los alumnos están limpios, no hay residuos de droga. Al momento que llegan los papás, les empezamos a preguntar y nos dicen que es un polvito que tiene ácido cítrico, como los chilitos piquines, y ellos se lo estaban poniendo en la nariz y, como pica, a ver quién era el que más aguantaba”.

Jesús Orozco, director del plantel.