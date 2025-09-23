“Pido justicia para mi hija, sometida a una cirugía que no pidió”: denuncia padre de Paloma Nicole en Durango

GENERANDO AUDIO...

Adolescente de 14 años en Durango fue sometida a cirugía. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Paloma Nicole Arellano Escobedo, de 14 años de edad, falleció el pasado 20 de septiembre debido a complicaciones derivadas de una cirugía estética de aumento de busto, liposucción y lipo transferencia a los glúteos.

La operación fue realizada sin el consentimiento de su padre, quien ahora pide justicia y esclarecimiento de los hechos.

“Pido justicia para mi hija, sometida a una cirugía que no pidió”, papá de Paloma Nicole, en entrevista a medios locales.

¿Qué le pasó a Paloma Nicole?

El 12 de septiembre, la madre, de nombre Paloma Yasmín, fue quien autorizó la realización de la cirugía, mientras que su padre, Carlos Arellano, no estaba informado sobre la situación de su hija, pues la madre le hizo creer que Paloma estaba internada por una situación de COVID-19.

Después de la cirugía, la salud de Paloma comenzó a deteriorarse, sufriendo así un paro cardiorrespiratorio e inflamación cerebral, lo que la indujo al coma. Estuvo internada durante varios días en estado grave, fue intubada, teniendo momentos de mejoría, pero finalmente su salud, empeoró acabando con su vida.

El padre de Paloma, Carlos Arellano, quien en el funeral de su hija encontró que traía puesto un corpiño quirúrgico y cicatrices que evidenciaban la realización de la cirugía plástica, fue el momento en el que se enteró del procedimiento realizado.

En el acta de defunción se consignó como ”enfermedad” como su causa de muerte, por lo que el padre lo considera como falsedad o encubrimiento. La Fiscalía ha ordenado el traslado del cuerpo al Servicio de Médico Forense (SEMEFO), para la necropsia de ley, con el fin de esclarecer las causas reales de su fallecimiento.

Carlos Arellano, tras saber que su hija no murió por COVID, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Durango, señalando como culpables al médico Víctor Manuel Rosales Galindo, quien realizó la cirugía, a la clínica, al personal involucrado, y a la madre por omisión de cuidados y por ocultar la realización de la operación.

El caso de Paloma ha causado indignación en el estado de Durango y en varias partes de México, abriendo debates entre los internautas sobre la regularización de cirugías estéticas en menores de edad y la responsabilidad médica.

Se espera que los resultados del dictamen forense y de la necropsia arrojen con claridad lo sucedido y dictaminen si hubo negligencia, encubrimiento y omisión de responsabilidades. Mientras tanto, la familia de Paloma exige justicia buscando que se esclarezca la verdad y que den con los responsables.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]