¿Qué se sabe de Carlos Emilio, joven desaparecido tras ir al baño en un bar en Mazatlán?

GENERANDO AUDIO...

Ficha de búsqueda de Carlos Emilio Galván. Foto: Fiscalía de Durango

Habitantes de la ciudad de Durango salieron a las calles este fin de semana para exigirle a las autoridades que encuentren a Carlos Emilio Galván, joven de 21 años desaparecido desde el pasado 5 de octubre en Mazatlán. Fue visto por última vez entrando al baño del bar Terraza Valentino, en la Zona Dorada del puerto sinaloense.

¿Qué pasó con Carlos Emilio Galván, joven desaparecido en el baño de un bar en Mazatlán?

Carlos Emilio Galván viajó desde Durango en compañía de su familia para pasar unos días en Mazatlán, Sinaloa. Durante la tarde del sábado 4 de octubre, todos juntos acudieron a un restaurante; más tarde, los adultos de mayor edad decidieron regresar al hotel, mientras que los jóvenes prefirieron irse de fiesta.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Testimonios mencionan que Carlos Emilio y dos de sus primas acudieron al bar Terraza Valentino, uno de los lugares más populares para divertirse por la noche. Alrededor de las 2:20 de la madrugada del 5 de octubre, el joven se levantó de la mesa para ir al baño y ya no volvieron a tener contacto con él.

Familiares indican que no se presentó ningún incidente en el bar antes de la desaparición. Al joven duranguense lo describen como una persona tranquila que se dedicaba al deporte. El pasado 12 de septiembre obtuvo el título de licenciado en Gastronomía.

[TE PUEDE INTERESAR: Caen 2 hombres por la desaparición de Kimberly Moya en Naucalpan]

Madre de Carlos Emilio pide ayuda de Sheinbaum para encontrar a su hijo

Brenda Valenzuela Gil, madre de Carlos Emilio, publicó un video para solicitar a Claudia Sheinbaum, presidenta de México; Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; y otros funcionarios federales que la ayuden a encontrar a su hijo.

En el video, la señora señaló a Ricardo “Pity” Velarde Cárdenas, actual secretario de Economía de Sinaloa, como el presunto dueño del bar Terraza Valentino y le pidió que entregue la información necesaria para resolver este caso.

Aunque el funcionario sinaloense aún no ofrece declaraciones sobre la desaparición de Carlos Emilio, la Terraza Valentino emitió un comunicado para informar que se encuentra colaborando con las autoridades de los tres niveles y ya entregó el material de las videograbaciones.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa ya inició una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido el pasado 5 de octubre en la Zona Dorada de Mazatlán. Hasta el momento, se desconoce el paradero del joven.