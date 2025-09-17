GENERANDO AUDIO...

Asesinaron a “Chachito”, niño autista en Durango. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El pasado 6 de septiembre, en Gómez Palacio, Durango, asesinaron a Sebastián Salazar, un niño autista de tan sólo 14 años de edad, a quien le llamaban‘’Chachito’’, y quien realizaba mandados para poder apoyar económicamente a su familia.

¿Cómo ocurrió el homicidio de “Chachito” en Durango?

Sebastián acudió a la panadería ‘’Durango’’ para brindar sus servicios, dentro del lugar se encontraba Dante, quien es el presunto culpable del asesinato y dos acompañantes más (Isaac ’’N’’ y Uriel ‘’N’’). Estas tres personas retuvieron a Sebastián mientras jugaban a la ‘’ruleta rusa’’.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Isaac sometió a Sebastián por la espalda, mientras Dante accionó el arma en tres ocasiones apuntándole a ‘’Chachito’’, quien recibió un disparo y, al mismo tiempo, la bala hirió a Isaac. A pesar de que las personas que se encontraban presentes contactaron a la Cruz Roja, no pudieron hacer nada por Sebastián, quien fue diagnosticado sin signos vitales.

En tanto, Isaac fue hospitalizado en el Sanatorio San José y posteriormente fue trasladado al Cereso donde enfrenta un proceso por su participación en el homicidio de “Chachito”.

Dante, dueño de la panadería, sigue prófugo

De acuerdo con medios locales, la familia de Sebastián ha recibido apoyo por parte de la organización feminista ‘’Revolucionarias Laguna’’, de la Vicefiscalía Región Laguna, así como de la alcaldesa Betzabé Martínez Arango, quienes han ayudado a difundir el caso para que se logre la detención de Dante, quien aún sigue prófugo.

Cabe destacar que el 13 de septiembre se realizó una audiencia en donde Isaac ‘’N’’ fue vinculado a proceso por homicidio calificado con ventaja en contra de Sebastián, por lo que permanece en prisión preventiva. Mientras que aún no se tiene fecha exacta para la audiencia de Uriel ’’N’’, implicado en el caso.

