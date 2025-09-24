Suspenden a cirujano que operó a Paloma Nicole, adolescente que murió en Durango

GENERANDO AUDIO...

Médico que operó a Paloma Nicole es investigado. Foto: Cuartoscuro

La Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (AMCPER) informó que solicitó la suspensión provisional del cirujano Víctor Manuel, señalado por participar en la cirugía estética realizada a Paloma Nicole Arellano, adolescente de 14 años que falleció en Durango el 20 de septiembre. La organización médica explicó que la medida busca no interferir con las investigaciones en curso y garantizar el apego a las normas de práctica profesional.

AMCPER anuncia suspensión provisional del cirujano

En un comunicado, la AMCPER detalló que, tras conocer a través de los medios de comunicación el fallecimiento de Paloma Nicole, se determinó iniciar un proceso interno. El organismo indicó que el caso involucra “hechos quirúrgicos en los cuales presuntamente no se habrían cumplido las reglas de la lex artis médica ni los protocolos correspondientes”. Por este motivo, la asociación acordó “suspender provisionalmente al médico involucrado, en tanto se desarrollan las indagatorias de las autoridades competentes”.

Fiscalía de Durango mantiene investigación

La Fiscalía General del Estado de Durango (FGE) confirmó que continúa una investigación por la muerte de Paloma Nicole, ocurrida después de un procedimiento de implante mamario, liposucción y otras intervenciones estéticas. De acuerdo con la FGE, las indagatorias incluyen la posible omisión de cuidados de la madre, identificada como Paloma Yasmín, así como una probable mala praxis médica durante la cirugía realizada sin el consentimiento del padre de la menor, Carlos Said Arellano.

Posibles responsabilidades legales

La autoridad ministerial indicó que se recaban pruebas para determinar las responsabilidades tanto del personal médico como de los familiares que intervinieron en la decisión de la cirugía. La AMCPER puntualizó que colaborará con las autoridades para esclarecer los hechos y que su decisión de suspensión no prejuzga la culpabilidad del especialista, sino que responde a los estándares de seguridad de la práctica quirúrgica.

