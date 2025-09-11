| UnoTV | Estado de México

El choque dejó un saldo de 10 muertos. Foto: Cuartoscuro

Un total de 17 personas continúan hospitalizadas tras el accidente ocurrido la mañana del lunes 8 de septiembre en la carretera federal Atlacomulco–Maravatío, donde un tren de Kansas City Southern de México impactó contra un autobús de pasajeros de la empresa Herradura de Plata.

El saldo del accidente

De acuerdo con el reporte oficial, el saldo preliminar es de 10 personas fallecidas —siete mujeres y tres hombres—, así como 57 heridos que fueron canalizados a diferentes hospitales de la región.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, informó que 40 de los lesionados ya recibieron el alta médica, mientras que los 17 pacientes que permanecen internados se encuentran bajo observación especializada.

Atención a víctimas y familias

El Gobierno del Estado de México señaló que mantendrá la atención permanente a las personas lesionadas y a los familiares de las víctimas, en coordinación con las instituciones de salud y de emergencia.

¿Cómo ocurrió el choque en Atlacomulco?

El autobús siniestrado había salido de San Felipe del Progreso con destino a la Ciudad de México, cuando fue embestido por el tren en su paso por Atlacomulco. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar responsabilidades en el accidente.