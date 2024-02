A sus 73 años recorre México en bicicleta

La edad no tiene límites y César Hernández es un ejemplo de ello. A sus 73 años, recorre el país en bicicleta.

“Hace 6 años falleció mi esposa y me dio mucha depresión y uno de mis hijos me dijo que había una rodada de bicicleta y con ilusión empecé en eso y en el desierto antes de pasar a Ciudad Constitución pues grité y lloré y pedí perdón, me desahogué y he tratado de llevar otra vida, ese fue el motivo”. César Hernández | Cicloviajero



Originario de Tultitlán, Estado de México, ha recorrido más de la mitad del país desde hace cinco años que comenzó esta nueva etapa como ciclo-viajero.



Tras casi un año de viaje, está a punto de lograr su meta de haber pedaleado en las principales capitales del país.

Su primera rodada fue la Ruta Chichimeca, y de ahí tomó la decisión de una aventura por México

“En el caso de César los años no importan porque él está realmente gozando lo que está haciendo a pesar de todo la lluvia , el viento, frío y pues él está haciendo lo que le gusta.” Raúl Espejo | Guía de Ecoturismo y anfitrión en la “Casa del Cicloviajero”

A sus cuatro hijos y ocho nietos los lleva en el corazón y en cada rodada, y cada día se reporta con ellos, pues han sido quienes también le han dado ánimos, para continuar con su aventura.

“Yo hasta que el cuerpo aguante, yo hasta que Dios me de la oportunidad de seguir, voy a seguir”. César Hernández | Cicloviajero

En el 2023 recorrió desde Ciudad de México hasta Mexicali pasando por 20 capitales, este 2024 retomó su aventura hacia el centro y sureste del país, donde ya lleva 6 capitales.



Tras su vista en Mérida, recorrerá Quintana Roo, Chiapas y retornará al Estado de México.