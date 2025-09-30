Abandonan a otro bebé nonato en calles de Cuautitlán Izcalli; lo encontraron en una caja

| 13:58 | J.L. Márquez | Uno TV
Auoridades encontraron al nonato en una caja.
Auoridades encontraron al nonato en una caja. Foto: Getty Images

El Gobierno Municipal de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, confirmó que elementos policiales encontraron a un bebé nonato en el interior de una caja abandonada en la vía pública. Hasta el momento las autoridades no han identificado a los responsables de estos hechos.

Encuentran a bebé nonato abandonado en una caja, en Cuautitlán Izcalli

Ayer lunes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Cuautitlán Izcalli recibió el reporte de un bebé abandonado en la colonia Los Ailes. Al llegar al sitio, los policías encontraron una caja con un neonato en el interior.

Medios locales informan que los vecinos de la zona encontraron al bebé porque los perros se acercaban a la caja y decidieron llamar a las autoridades. También se menciona que el pequeño tendría 5 meses de gestación, aunque aún no hay reporte oficial sobre su edad.

El Ayuntamiento informa que el caso fue reportado a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para darle seguimiento. Las investigaciones continúan para identificar a los responsables; actualmente no hay ninguna persona detenida.

