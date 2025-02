GENERANDO AUDIO...

El papá se entregó a las autoridades. Foto: Getty Images.

Muchos giros ha dado el caso del bebé recién nacido abandonado al interior de una bolsa de plástico en una calle del fraccionamiento Villas de San José, del municipio de Tultitlán, Estado de México.

Después de haberse divulgado el martes 11 de febrero el video donde un joven, identificado como Lucio David “N” y padre del menor, al día siguiente se notificó que el señalado se había entregado a las autoridades.

Revelan mensajes sobre bebé abandonado en Tultitlán: “Tíralo en algún canal”

El mismo día, la mamá del bebé, de nombre Diana Jaciel “N”, salió a dar su versión de los hechos, en donde de acuerdo con la mujer, su pareja se habría llevado con engaños al su hijo para después abandonarlo en la calle.

Poco después revelaron una supuesta conversación de la pareja a través de una plataforma de mensajería en donde ella sugiere ella: “Tíralo en algún canal”, mientras que el padre responde: “Ya no lo veas, ya no le prestes atención”. Él también menciona: “Ahorita que vaya para la casa lo tiro” y “no lo volverás a ver”.

Las investigaciones por parte de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado de México; pero otra incógnita sale a la luz, además de abandono, ¿se puede tipificar el delito como tentativa de homicidio? Aquí en Unotv.com lo detallamos.

¿Se puede tipificar el delito como tentativa de homicidio en el caso del bebé abandonado en Tultitlán?

Al respecto, el abogado penalista y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Gabriel Regino, detalla el caso.

El abogado Gabriel Regino refiere que el Artículo 10 del Código Penal del Estado de México tipifica lo siguiente:

“Es punible la tentativa del delito y ésta lo es cuando la intención se exterioriza ejecutando la actividad que debería consumar el delito u omitiendo la que debería evitarlo, si por causas ajenas a la voluntad del agente, no hay consumación, pero sí pone en peligro el bien jurídico”.

En ese sentido, la tentativa de homicidio se cumple porque:

Dejaron al bebé en un sitio donde podría haber muerto

No murió por intervención de un tercero

Asimismo, se tiene el antecedente de un caso registrado el 27 de noviembre de 2008, en la ciudad de Toluca, cuando un bebé recién nacido terminó abandonado en un terreno baldío poco después a su nacimiento.

El menor fue encontrado desnudo y tendido sobre el suelo.

En esa situación, el Ministerio Público decretó la detención formal y material de la mujer por la probable comisión del delito de homicidio en grado de tentativa en agravio del menor recién nacido abandonado en un terreno baldío.

El académico universitario Gabriel Regino señaló que, para lo ocurrido con el bebé abandonado en una calle del municipio de Tultitlán, ambos padres podrían ser acusados de tentativa de homicidio y no solamente de abandono.