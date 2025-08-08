GENERANDO AUDIO...

Abren convocatoria para apoyo al Desempleo en Edomex. fotos: Cuartoscuro

El Gobierno del Estado de México inició el registro para el programa Apoyo al Desempleo para el Bienestar, una estrategia que busca respaldar económicamente a personas mayores de 18 años que hayan perdido su empleo en los últimos 18 meses y que residan en cualquiera de los 125 municipios mexiquenses.

La iniciativa que será administrada por la Secretaría del trabajo del Estado de México no sólo contempla la entrega de recursos, sino que también está diseñada para facilitar la reincorporación al mercado laboral formal mediante la vinculación directa.

¿Cómo registrarse al Apoyo al Desempleo en Edomex?

El registro está abierto para quienes sean mexicanos por nacimiento o naturalización, cuenten con residencia comprobable en el Estado de México y se encuentren actualmente sin trabajo.

Se deberán entregar los siguientes documentos:

Acta de nacimiento

INE vigente

CURP

Comprobante de domicilio

Formato Único de Bienestar (FUB) , que se entrega al iniciar el registro

, que se entrega al iniciar el registro Constancia de baja laboral, carta bajo protesta de decir verdad u otro documento válido

¿Cuándo registrarse al Apoyo al Desempleo en Edomex?

El registro se realiza del 4 al 16 de agosto de 2025 en línea a través del portal trabajo.edomex.gob.mx, y del 4 al 15 de agosto de forma presencial en las Oficinas Regionales de Empleo, con horario de atención de 9:00 a 18:00 horas.

Esta flexibilidad en las modalidades busca que ninguna persona interesada quede fuera por falta de acceso a internet o por incompatibilidad de horarios, ya que el programa está diseñado para atender a población en todo el territorio estatal.

La lista de beneficiarios se publicará en septiembre de 2025 en el portal oficial de la Secretaría del Trabajo del Estado de México.

¿En qué consiste el Apoyo al Desempleo para el Bienestar?

El programa otorga 3 mil pesos mensuales por hasta cinco meses, lo que representa un total potencial de 15 mil pesos por beneficiario, dependiendo de la disponibilidad presupuestal.

De acuerdo con la convocatoria, se trata de un apoyo gratuito, que no genera deuda ni compromisos financieros para el participante, salvo comisiones que puedan aplicar las instituciones bancarias por manejo de cuenta o tarjeta.

Además de la transferencia de recursos, los beneficiarios recibirán orientación laboral y acceso a oportunidades de empleo formales, reforzando el objetivo de que el programa sea un puente temporal mientras se logra una nueva colocación.

