Accidente de pipa doble semirremolque deja caos en la autopista Chamapa-Lechería

Foto: @GN_Carreteras

Este viernes se registra severo caos vial en la autopista Chamapa-Lechería, en el Estado de México, debido a una pipa doble semirremolque cargada con turbosina, que resultó accidentada.

Aunque la cabina del vehículo que transporta material peligroso se salió de la carretera, los dos tanques quedaron atravesados en los tres carriles de la autopista con dirección a Perinorte.

Debido a este hecho, se registran filas vehiculares que ya superan los 10 kilómetros, luego de que lleva más de dos horas el cierre a la circulación en el municipio de Cuautitlán Izcalli.

Toda vez que grúas de alto tonelaje trabajan en la zona para retirar la unidad siniestrada y liberar la vialidad, pero las labores se han complicado, mientras que Caminos y Puentes Federales (Capufe) no cuenta con un tiempo estimado de apertura de la vialidad.

