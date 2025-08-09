Adolescentes, víctimas de engaños y desapariciones en la Terminal de Toluca

GENERANDO AUDIO...

“En la foto de referencia era un joven como de 18 a 20 años, y cuando llegué, pues no, o sea, no estaba la persona […] esa persona desapareció y ya no volví a saber nada”. Es la voz de una menor que fue engañada. Buscaba un trabajo para ocupar su tiempo en vacaciones.

A través de redes sociales, le hicieron una oferta laboral citándola en la Terminal de Autobuses de Toluca, en el Estado de México.

“No nos avisó, solo fue y pues de alguna manera nos quería dar la sorpresa de que iba a trabajar estas vacaciones”

Madre de la víctima

Al llegar al punto, la menor de 14 años notó que quien la recibió no cumplía con características similares a las de la persona con la que estuvo hablando.

“El chico no se parecía a la foto del usuario en Facebook, entonces, pues mi hija marcó y vinimos por ella. Ella estaba como resguardada por un oficial y pues gracias a Dios no pasó a mayores”

Madre de la víctima

Reaccionó a tiempo y su caso pudo ser contado, pero de acuerdo con autoridades, al menos se presentan cuatro casos por semana de menores que intentan viajar solos, o con desconocidos, una situación que ya ha encendido la alerta en la Terminal de Autobuses de Toluca, según la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat).

“Menores de edad, tanto hombres como mujeres, que son engañados sobre todo en redes sociales, y pues los están esperando o empiezan a tener algunas instrucciones para que viajen a ciertos lugares. Este tipo de afectaciones y probables delitos están al alza”

Odilón López / delegado Canapat

El caso más reciente involucró a una adolescente de 13 años localizada a bordo de un autobús en compañía de un hombre mayor de edad. La unidad fue interceptada en el municipio de San Mateo Atenco, el sujeto detenido y la menor reintegrada a su familia.

“Tiene 13 años y había abordado una unidad de la empresa Flecha Roja, un autobús con ruta de Toluca y destino Central del Norte. El miedo que teníamos en ese momento, es que pudiera llegar a Central del Norte y bajarse del autobús y pues difícilmente encontrar a la niña”

Odilón López / delegado Canapat

Autoridades advierten que estos hechos podrían estar relacionados con posibles redes de trata de personas, por lo que se han reforzado los protocolos, entre ellos la implementación de un formulario que incluya la firma de padres de familia para impedir que los menores viajen sin supervisión.

Mientras tanto, el llamado es a mantenerse alertas, pues dicen, este tipo de situaciones son cada vez más frecuentes en el Valle de Toluca, y aunque en su mayoría han sido detectados, el riesgo continúa.