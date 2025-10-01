GENERANDO AUDIO...

Transportistas en Toluca anuncian alza de pasaje no oficial. Foto: Cuartoscuro

El transporte público en Toluca y municipios del Valle de Toluca difundió en carteles colocados dentro de algunas unidades que el costo del recorrido mínimo pasaría de 12 a 14 pesos a partir de este 1 de octubre, pero sin que esto fuera oficial.

Los avisos, elaborados por concesionarios, señalaron que el ajuste aplicaría desde esta fecha, pese a que el Gobierno del Estado de México (Edomex) había confirmado que sí habrá una actualización en la tarifa, aunque sin detallar aún la fecha oficial de entrada en vigor.

En fotos difundidas en internet se pueden leer los carteles que los transportistas del Valle de Toluca pusieron en sus unidades para obligar a los usuarios a pagar más por el pasaje, “Incremento de tarifa a partir del 1 de octubre: parada mínima 14 pesos”, además, en videos que circulan en internet como en la cuenta de X de Bernardo Jasso se puede ver cómo los pasajeros se defienden de un chofer que les intenta cobrar 14 pesos por el recorrido mínimo, aunque no se ha anunciado un incremento oficial.

Autoridades de Edomex confirman ajuste en transporte público

El subsecretario de Movilidad, Ricardo Delgado, había informado públicamente que se trabajaba en una actualización de tarifas en el transporte público de la entidad mexiquense. El funcionario explicó que el incremento se daría tras más de siete años sin modificaciones. “Sí, habrá una actualización”, señaló, al tiempo que aclaró que todavía no se había definido la cantidad exacta del ajuste ni la fecha de aplicación.

Ajuste a la tarifa aún no tiene cifra oficial

Ricardo Delgado precisó que el ajuste podría ubicarse entre 2 y 3 pesos por viaje, con el objetivo de encontrar un punto de equilibrio entre la sostenibilidad del servicio para los operadores y la accesibilidad económica para los usuarios.

Sin embargo, algunos transportistas comenzaron a difundir sus propios anuncios de incremento, lo que ha generado incertidumbre entre los pasajeros que diariamente utilizan este servicio en la capital mexiquense y su zona metropolitana.

