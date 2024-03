Te cambian las chapas: alertan por nuevo “modus operandi” para quitarte tu casa en Ecatepec

En redes sociales han alertado por un nuevo “modus operandi” para literal, quitarte tu casa, en Ecatepec, Estado de México (Edomex). Los delincuentes aprovechan un momento en que no estás para adueñarse de tu propiedad.

Un caso expuesto en TikTok por el abogado y luchador social Carlos Mata, relata cómo, a un hombre que salió a trabajar en un día ordinario, le quitaron su casa.

La víctima refiere que salió a trabajar y tres horas después, sus vecinos le llamaron y le dijeron que había gente extraña cambiando las chapas de su casa.

“… salí de mi casa hacia el trabajo, tres horas después los vecinos me llamaron que estaban cambiando chapas en mi casa. Regresé y ya no pude entrar”.

De acuerdo con el abogado Carlos Mata, se trataría de un nutrido grupo que se dedica a robar propiedades. Refiere que, al ser un grupo nutrido, se meten, amedrentan y se van.

Durante el clip, el abogado exhibe un audio de un presunto delincuente que usa, en conjunto con otras personas, este “modus operandi” para despojar de sus casas a las personas.

Durante el audio, el presunto delincuente, dice que se dedica a eso y que se va a quedar con la propiedad (de una víctima), amenazando que puede ser “por lo legal o lo chacal”.

“Yo me dedico a esto y yo me voy a quedar con la propiedad, ya sea por lo legal, así te lo digo o lo quieres por lo chacal, lo hacemos por lo chacal también. Yo no tengo ningún ch… problema…”.

Audio de presunto delincuente que quita casas a víctimas en Ecatepec