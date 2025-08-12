GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images/Archivo.

El Gobierno del Estado de México lanzó la convocatoria para el Apoyo al Desempleo para el Bienestar. Programa destinado a personas que perdieron su empleo en los últimos 18 meses y ofrece un monto de 3 mil pesos por transferencia monetaria, que se puede recibir hasta en cinco ocasiones, sumando un total de 15 mil pesos.

El plazo de registro finaliza este 15 de agosto, así que ¡aún tienes tiempo para aplicar! Aquí en Unotv.com te explicamos cómo.

Fechas y modalidades de registro para el Apoyo al Desempleo para el Bienestar

El registro para el Apoyo al Desempleo para el Bienestar se realiza del 4 al 15 de agosto de 2025. Puedes elegir entre dos modalidades para inscribirte:

Vía internet. Puedes hacerlo en cualquier momento, hasta el 15 de agosto, a través del sitio web oficial de la Secretaría del Trabajo del Estado de México https://strabajo.edomex.gob.mx/

Vía presencial. Si prefieres ir a un módulo, la atención es de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas. Existen oficinas regionales en varios municipios, incluyendo Atlacomulco, Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl y Toluca (entra al siguiente link)

¿Quiénes pueden registrarse para este Apoyo al Desempleo para el Bienestar?

La convocatoria está dirigida a personas de 18 años o más que vivan en cualquiera de los 125 municipios del Estado de México y que actualmente se encuentren desempleadas.

Para solicitar el Apoyo al Desempleo para el Bienestar, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mexicano por nacimiento o naturalización

Tener 18 años en adelante

Habitar en el Estado de México

Presentar condición de desempleo

Documentación en fotocopia:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Comprobante de domicilio, no mayor a seis meses de antigüedad

Formato Único de Bienestar (FUB)

Acreditar el desempleo: Constancia laboral Baja emitida por el instituto de seguridad social al que fue afiliado Documento que emita alguna autoridad en materia laboral

Carta bajo protesta de decir verdad

Otros que determine la instancia normativa

Los resultados de las personas beneficiarias se darán a conocer en septiembre de 2025 en la misma página web de la Secretaría del Trabajo – https://strabajo.edomex.gob.mx/