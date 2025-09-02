Apoyo al Desempleo Edomex: ¿cuándo se publica la lista de beneficiarios?

GENERANDO AUDIO...

Beneficiarios del Apoyo al Desempleo Edomex se conocerán pronto. Foto: Cuartoscuro

La lista de beneficiarios del programa Apoyo al Desempleo Edomex 2025 será dada a conocer durante septiembre de 2025, de acuerdo con la convocatoria oficial difundida por la Secretaría del Trabajo del Estado de México (Edomex). Este esquema gubernamental tiene como propósito respaldar económicamente a personas que, tras perder su empleo formal, enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades básicas.

Apoyo al Desempleo en Edomex 2025: ¿quiénes pueden participar?

El Apoyo al Desempleo Edomex 2025 está disponible para habitantes de los 125 municipios de la entidad mexiquense, siempre y cuando tengan 18 años o más y hayan quedado sin empleo formal en los últimos 18 meses.

Según la Secretaría del Trabajo, los requisitos principales son:

No contar con otra fuente de ingresos al momento de la solicitud

Ser residente del Estado de México

No estar inscrito en programas estatales o federales que otorguen apoyos similares

Publicación de la lista de beneficiarios en septiembre 2025

De acuerdo con la convocatoria, la lista de beneficiarios será difundida en el mes de septiembre de 2025 en la página web oficial de la Secretaría del Trabajo del Edomex.

En el documento oficial se establece: “Los resultados del Apoyo al Desempleo para el Bienestar 2025 se darán a conocer en septiembre de 2025 mediante la publicación del listado en la página electrónica de la Secretaría del Trabajo”.

Prioridad en la entrega del Apoyo al Desempleo

El programa contempla atención especial para ciertos grupos sociales. Entre los sectores con prioridad se encuentran las mujeres, las personas con discapacidad, los adultos mayores y los jefes de familia que enfrenten una situación económica más vulnerable.