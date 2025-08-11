GENERANDO AUDIO...

El apoyo por desempleo Bienestar Edomex para mujeres de 18 a 64 años continúa con su periodo de registro y se acerca a su etapa final. El programa otorga un seguro de 15 mil pesos a beneficiarias que cumplan con los requisitos establecidos por la Secretaría del Trabajo del Estado de México.

Fechas finales de registro al apoyo por desempleo Bienestar Edomex

El proceso de inscripción al apoyo por desempleo Bienestar inició el 4 de agosto de 2025 y estará disponible únicamente hasta el 15 de agosto de 2025. Las interesadas deberán realizar el trámite a través de la página oficial https://strabajo.edomex.gob.mx, en las siguientes fechas:

Lunes 11 de agosto de 2025

Martes 12 de agosto de 2025

Miércoles 13 de agosto de 2025

Jueves 14 de agosto de 2025

Viernes 15 de agosto de 2025

La inscripción se realiza exclusivamente en línea y dentro del periodo establecido.

Requisitos para solicitar el apoyo de desempleo Bienestar Edomex 2025

Para acceder al seguro por desempleo de 15 mil pesos en el Estado de México, las solicitantes deberán contar con la siguiente documentación en formato digital para su registro en línea:

Carta bajo protesta de decir verdad , donde se manifieste la condición de desempleo, la disposición de incorporarse al mercado laboral formal y no ser beneficiaria de otro programa social federal, estatal o municipal que otorgue apoyos monetarios.

, donde se manifieste la condición de desempleo, la disposición de incorporarse al mercado laboral formal y no ser beneficiaria de otro programa social federal, estatal o municipal que otorgue apoyos monetarios. Constancia laboral emitida por la última empresa o institución donde haya laborado.

emitida por la última empresa o institución donde haya laborado. Baja emitida por el instituto de seguridad social al que estuvo afiliada.

al que estuvo afiliada. Documento expedido por autoridad laboral competente que acredite haber trabajado en una empresa o institución y que actualmente se encuentra en un procedimiento legal.

Publicación de resultados del apoyo por desempleo Bienestar Edomex

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo estatal, una vez concluido el registro, los resultados de las personas beneficiarias se darán a conocer en septiembre de 2025 a través de la plataforma oficial de la dependencia.

Este programa forma parte de las acciones implementadas para respaldar a las mujeres que se encuentran en condición de desempleo y que buscan reincorporarse al mercado laboral.