Arranca Caravana de Esterilización 2025 en Edomex: buscan 400 cirugías para perros y gatos
Con la meta de realizar 400 esterilizaciones de perros y gatos, este mes de octubre se llevará a cabo la Caravana de Esterilización Masiva 2025, una iniciativa que busca frenar el abandono, el maltrato y la indiferencia hacia los animales.
El proyecto es impulsado por las asociaciones Pasito Guauu Miauu, Unidos por Osito y Adogtando Ando, que conforman el colectivo Ejército Patitas 🐾. A esta campaña también se suman los grupos especiales Rescatando con el Corazón y Orejitas de Judith.
📍 El recorrido será:
- 3 de octubre en Ecatepec
- 4 de octubre en Ixtapaluca
- 5 de octubre en Chalco
¿Cómo puedes ayudar?
Para lograr la meta, los organizadores hacen un llamado a la sociedad a participar a través de donativos o apadrinamientos. Cada esterilización tiene un costo de 250 pesos, pero se pueden aportar desde 1 peso, ya que cualquier contribución ayuda a cubrir los gastos de la jornada.
Con esta acción, las asociaciones buscan reducir la sobrepoblación de animales callejeros y dar un paso firme hacia un trato más digno y responsable de los peludos.
Para apoyar, se pueden realizar donativos desde 1 peso a cuentas de Citibanamex, Bancomer o Bancoppel a nombre de los organizadores.
CITIBANAMEX
5256784059042795
Jorge Eduardo Zúñiga Villagrán
BANCOMER
012180015504301137
Michell Alexa Silva Anzorena
BANCOPPEL
137180103818339718
Elba Garrido Cuevas
Es importante especificar en el concepto “Gastos Veterinarios” más las iniciales del proyecto al que se destina el apoyo. Con cada aportación, la sociedad contribuye a salvar vidas y brindar un futuro más digno a los peludos.