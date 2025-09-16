Arranca Caravana de Esterilización 2025 en Edomex: buscan 400 cirugías para perros y gatos

GENERANDO AUDIO...

Buscan 400 esterilizaciones de perros y gatos. Foto: Ejército Patitas

Con la meta de realizar 400 esterilizaciones de perros y gatos, este mes de octubre se llevará a cabo la Caravana de Esterilización Masiva 2025, una iniciativa que busca frenar el abandono, el maltrato y la indiferencia hacia los animales.

El proyecto es impulsado por las asociaciones Pasito Guauu Miauu, Unidos por Osito y Adogtando Ando, que conforman el colectivo Ejército Patitas 🐾. A esta campaña también se suman los grupos especiales Rescatando con el Corazón y Orejitas de Judith.

📍 El recorrido será:

3 de octubre en Ecatepec

en Ecatepec 4 de octubre en Ixtapaluca

en Ixtapaluca 5 de octubre en Chalco

¿Cómo puedes ayudar?

Para lograr la meta, los organizadores hacen un llamado a la sociedad a participar a través de donativos o apadrinamientos. Cada esterilización tiene un costo de 250 pesos, pero se pueden aportar desde 1 peso, ya que cualquier contribución ayuda a cubrir los gastos de la jornada.

Con esta acción, las asociaciones buscan reducir la sobrepoblación de animales callejeros y dar un paso firme hacia un trato más digno y responsable de los peludos.

Para apoyar, se pueden realizar donativos desde 1 peso a cuentas de Citibanamex, Bancomer o Bancoppel a nombre de los organizadores.

CITIBANAMEX

5256784059042795

Jorge Eduardo Zúñiga Villagrán

BANCOMER

012180015504301137

Michell Alexa Silva Anzorena

BANCOPPEL

137180103818339718

Elba Garrido Cuevas

Es importante especificar en el concepto “Gastos Veterinarios” más las iniciales del proyecto al que se destina el apoyo. Con cada aportación, la sociedad contribuye a salvar vidas y brindar un futuro más digno a los peludos.

