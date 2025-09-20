GENERANDO AUDIO...

Unidad de transporte público en Tlalnepantla. Foto: Cuartoscuro.

Un asaltante fue golpeado y sometido por los pasajeros de un autobús tras intentar cometer un robo con un cuchillo en Tlalnepantla, Estado de México. El hecho ocurrió sobre la avenida Mario Colín, en la colonia San Rafael.

Someten y detienen a asaltante en Tlalnepantla tras intento de robo

De acuerdo con los reportes, el sujeto, identificado como José Giovanny, subió a la unidad de transporte público, amagó a los pasajeros y exigió sus pertenencias. Sin embargo, las víctimas se defendieron, lograron desarmarlo y, además, lo golpearon.

Autoridades acudieron al lugar de los hechos luego de ser alertadas a través del sistema de vigilancia C-4. Al llegar, encontraron al hombre de 38 años en la vía pública y con múltiples lesiones en el rostro y cuerpo.

Debido a las heridas que presentaba el asaltante, tuvo que ser trasladado al hospital Salvador González Herrejón, ubicado en el municipio de Atizapán de Zaragoza, para su atención médica, bajo custodia policial.

Pasajeros relatan el intento de asalto en autobús de Tlalnepantla

Los pasajeros informaron que el hombre subió al autobús y con la famosa frase “ya se la saben” exigió las pertenencias de los presentes. Cansados de los constantes casos de asaltos en unidades de transporte público, decidieron actuar en conjunto.

Al intentar desarmarlo, aseguran, no soltaba el arma blanca, lo que generó tensión dentro del autobús. Para lograr someterlo, cuentan, tuvieron que recurrir a los golpes para que nadie de los pasajeros resultara lesionado.

Las autoridades confirmaron que no se registraron heridos entre los pasajeros.

