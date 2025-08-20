Asalto en Edomex sale mal: dueño enfrenta a ladrones a tiros

GENERANDO AUDIO...

Dueño de fábrica de chicharrones dispara contra ladrones. Foto: Getty Images.

Un intento de asalto a una fábrica de chicharrones en Chimalhuacán terminó en tragedia. Dos sujetos armados ingresaron al negocio, pero el dueño respondió a los disparos y uno de los ladrones cayó herido de muerte.

Todo quedó registrado en un video viral que circula en redes sociales.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción:

Video muestra al cómplice llorando por su amigo

El clip, difundido en redes sociales, muestra el cuerpo del joven tendido en el suelo, mientras su supuesto cómplice llora desesperado. En la grabación también se observa a transeúntes realizando llamadas de emergencia para pedir auxilio.

Mientras que dos policías de tránsito tratan de investigar qué fue lo que sucedió.

El asalto en la fábrica de chicharrones

De acuerdo con testigos, los delincuentes intentaron despojar de sus pertenencias al propietario del negocio, ubicado en Chimalhuacán. Sin embargo, la víctima repelió la agresión con arma de fuego.

Uno de los asaltantes resultó lesionado de gravedad y quedó tirado en la calle, mientras que el otro permaneció a su lado sin poder escapar.

Autoridades investigan el hecho violento

Elementos de seguridad pública arribaron minutos después al lugar del ataque para acordonar la zona y comenzar las investigaciones. Hasta ahora no se ha confirmado si el cómplice fue detenido o logró huir tras la llegada de los policías.

El video del asalto en Chimalhuacán se viralizó rápidamente y generó debate en redes sociales sobre la inseguridad y la reacción de los comerciantes ante intentos de robo en el Estado de México.