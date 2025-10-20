Aseguran más de mil inmuebles relacionados con despojo en 63 municipios en Edomex

GENERANDO AUDIO...

Autoridades de los tres órdenes de Gobierno aseguraron mil 65 inmuebles en 63 municipios del Estado de México (Edomex), como parte de la Operación “Restitución”, un operativo conjunto para recuperar propiedades afectadas por el delito de despojo y contra la propiedad.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), 963 de estos bienes son casas habitación que actualmente se encuentran en proceso de ser devueltas a sus legítimos propietarios.

Despliegue coordinado en 17 municipios del Estado de México

Entre el 11 y el 17 de octubre, las autoridades llevaron a cabo acciones de investigación y cateo en 17 municipios mexiquenses, logrando asegurar 37 propiedades adicionales.

Durante el operativo, en el que participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y policías municipales, se cumplimentaron dos órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio en grado de tentativa, despojo en grado de tentativa y secuestro exprés vinculado con extorsión.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Propiedades restituidas a sus dueños legítimos

Como parte del operativo, se restituyó un inmueble de 10 mil metros cuadrados al Ayuntamiento de La Paz y otro en Nezahualcóyotl a una mujer de 82 años, quien había sido despojada por sus propios hijos.

Desde el inicio de la “Estrategia para la Restitución de la Propiedad”, implementada en abril, 567 inmuebles han sido devueltos a sus propietarios. De ellos, 520 corresponden a casas habitación, 45 a predios y 2 a locales comerciales.

El Ministerio Público continúa recibiendo documentación para acreditar la propiedad de más inmuebles y proceder a su restitución conforme a derecho.

Operación “Restitución” busca frenar despojos en el Edomex

La Operación “Restitución” forma parte de la Estrategia para la Restitución de la Propiedad, coordinada por la Mesa de Construcción para la Paz, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, en la que participan la Sedena, la Semar, la GN y la SSEM.

Desde el inicio de esta estrategia, se han presentado diversas denuncias relacionadas con casos de despojo ocurridos en 2024 y años anteriores, lo que ha permitido avanzar en la recuperación de propiedades afectadas en distintas regiones del Edomex.