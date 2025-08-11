Aseguran túnel clandestino para robo de combustible en Axapusco

GENERANDO AUDIO...

Túnel para robo de combustible en Edomex. Foto: SS-Edomex

Elementos de seguridad del Estado de México (Edomex) localizaron y aseguraron un túnel clandestino de aproximadamente 300 metros de longitud, usado para extraer hidrocarburo de manera ilegal. La estructura se encontraba oculta en un predio de los ejidos de Soapayuca, municipio de Axapusco, donde se detectó un fuerte olor a combustible.

La intervención ocurrió tras un reporte sobre una baja de presión en el ducto Tuxpan-Azcapotzalco, específicamente en el kilómetro 248+686. Al lugar acudieron agentes de la Secretaría de Seguridad del Edomex (SSEM), Guardia Nacional y Policía Municipal, quienes confirmaron la existencia del túnel de aproximadamente un metro de altura. En su interior se encontró una manguera de alta presión que conectaba directamente con un inmueble, presentando una conexión irregular y la fuerte emanación de hidrocarburo.

Personal de Petróleos Mexicanos (PEMEX) se presentó en el sitio para realizar los trabajos de contención correspondientes, mientras que los oficiales permanecen en la zona para preservar la evidencia y evitar cualquier alteración del lugar.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas por este hallazgo. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el origen y destino de esta toma clandestina.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]