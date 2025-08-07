| UnoTV | La Paz, Estado de México

Foto: Cuartoscuro / Ilustrativa

Tres personas fueron detenidas por su presunta responsabilidad en el secuestro y asesinato de un niño de cinco años de edad en Los Reyes, municipio de La Paz, Estado de México, derivado de una deuda de mil pesos que exigían a la madre del menor.

De acuerdo con reportes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el 28 de julio tres sujetos acudieron al domicilio de la madre del infante para exigir el pago de dicha cantidad, presuntamente prestada. Al no recibir el dinero, se llevaron al menor como “garantía”.

Días después, la madre localizó el domicilio de los presuntos responsables en una vecindad ubicada en la colonia Ejidal El Pino, donde aseguró que mantenían al menor privado de su libertad. Aunque exigió la entrega de su hijo, no se lo devolvieron.

Fue hasta el 4 de agosto cuando la mujer acudió al Ministerio Público de Los Reyes La Paz para denunciar formalmente la desaparición del niño. Las autoridades iniciaron una carpeta de investigación por el delito de privación ilegal de la libertad.

Al ingresar al domicilio señalado, policías municipales detectaron un fuerte olor fétido proveniente de bolsas negras. Al inspeccionarlas, encontraron los restos del menor en avanzado estado de descomposición.

En el lugar fueron detenidas tres personas —una mujer y dos hombres—, quienes habrían participado en el secuestro y asesinato del niño. Tras su captura, familiares y vecinos se manifestaron en las afueras del Ministerio Público para exigir justicia.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente. En las próximas horas serán trasladados a un reclusorio estatal, donde se definirá su situación jurídica.