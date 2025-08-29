GENERANDO AUDIO...

Ferrocarriles Suburbanos informó que, del viernes 29 de agosto al viernes 5 de septiembre, se realizarán trabajos de conexión de vías con el ramal hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

La empresa advirtió que estas labores ocasionarán variaciones en la frecuencia de los trenes, por lo que, como medida de apoyo a los usuarios, se operará con trenes dobles durante esos días.

De igual manera, Ferrocarriles Suburbanos reiteró que mantiene colaboración con el Gobierno Federal para el desarrollo de la infraestructura ferroviaria en el país.

¿Qué obras se realizan en el Tren Suburbano?

El nuevo trayecto del Tren Suburbano desde Buenavista hasta el AIFA abarcará 23 kilómetros y tendrá una duración aproximada de 40 minutos, de acuerdo con autoridades federales.

Actualmente, el Tren Suburbano cuenta con estaciones en Buenavista, Fortuna, Tlalnepantla, San Rafael, Lechería, Tultitlán y Cuautitlán. Sin embargo, con la ampliación hacia el AIFA, se incorporarán siete nuevas paradas:

Cueyamil

Los Agaves

Teyahualco

Prados Sur

Nextlalpan

Jaltocan

AIFA

