Automovilista ebrio atropella a multitud en carnaval de Almoloya de Juárez

| 10:07 | Lidia Rivera | Uno TV
Tragedia en carnaval de Almoloya, conductor embiste a multitud.
Tragedia en carnaval de Almoloya, conductor embiste a multitud. Foto: Cuartoscuro

Un automovilista presuntamente en estado de ebriedad atropelló, al menos, a seis personas durante el carnaval “Paseo de los Pregoneros”, celebrado en honor a San Francisco de Asís en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México (Edomex). El incidente ocurrió la noche del domingo en la comunidad de San Francisco Tlalcilalcalpan, donde se realizaban las festividades patronales.

[PUEDES LEER: Trapecista cae durante su acto en circo de Tizayuca, lo reportan fuera de peligro]

Servicio de Urgencias atiende a los heridos en Almoloya de Juárez

De acuerdo con información preliminar, las víctimas fueron atendidas por personal del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM) y trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad ni el estado de salud de los lesionados.

Fuentes locales informaron que el conductor habría impactado primero contra un tractor y, en su intento por escapar, dio marcha atrás, arrollando a varios asistentes que se encontraban sobre la vialidad.

[PUEDES LEER: Cae en Edomex sospechoso del asesinato de policía de CDMX]

Habitantes retienen al conductor tras atropello en carnaval

En videos difundidos en redes sociales, se observa a pobladores rodeando el vehículo e impidiendo la huida del presunto responsable, quien fue retenido mientras los cuerpos de emergencia arribaban al sitio.

Elementos de la policía municipal y estatal se desplazaron al lugar para acordonar la zona y tomar conocimiento de los hechos. Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) no ha emitido un reporte oficial sobre la situación jurídica del conductor.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Te recomendamos:

Luna de Cosecha 2025: hora y cómo ver la primera superluna este 6 de octubre

Espacio

Luna de Cosecha 2025: hora y cómo ver la primera superluna este 6 de octubre

¿De qué trata el estudio sobre el sistema inmunitario que ganó el Nobel de Medicina 2025?

Salud

¿De qué trata el estudio sobre el sistema inmunitario que ganó el Nobel de Medicina 2025?

Mujer golpea a su cita por reclamarle que sus fotos tienen exceso de IA en Saltillo

Coahuila

Mujer golpea a su cita por reclamarle que sus fotos tienen exceso de IA en Saltillo

Mark Sánchez deja el hospital y es trasladado a prisión tras presunta agresión: filtran fuertes imágenes de víctima

Deportes

Mark Sánchez deja el hospital y es trasladado a prisión tras presunta agresión: filtran fuertes imágenes de víctima

Etiquetas: ,