Automovilista ebrio atropella a multitud en carnaval de Almoloya de Juárez
Un automovilista presuntamente en estado de ebriedad atropelló, al menos, a seis personas durante el carnaval “Paseo de los Pregoneros”, celebrado en honor a San Francisco de Asís en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México (Edomex). El incidente ocurrió la noche del domingo en la comunidad de San Francisco Tlalcilalcalpan, donde se realizaban las festividades patronales.
Servicio de Urgencias atiende a los heridos en Almoloya de Juárez
De acuerdo con información preliminar, las víctimas fueron atendidas por personal del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM) y trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad ni el estado de salud de los lesionados.
Fuentes locales informaron que el conductor habría impactado primero contra un tractor y, en su intento por escapar, dio marcha atrás, arrollando a varios asistentes que se encontraban sobre la vialidad.
Habitantes retienen al conductor tras atropello en carnaval
En videos difundidos en redes sociales, se observa a pobladores rodeando el vehículo e impidiendo la huida del presunto responsable, quien fue retenido mientras los cuerpos de emergencia arribaban al sitio.
Elementos de la policía municipal y estatal se desplazaron al lugar para acordonar la zona y tomar conocimiento de los hechos. Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) no ha emitido un reporte oficial sobre la situación jurídica del conductor.