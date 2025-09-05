Balacera en tianguis de Xalatlaca deja 3 muertos, entre ellos el presunto agresor

GENERANDO AUDIO...

Foto: Especial

Una balacera durante una presunta riña entre comerciantes provocó la muerte de tres personas y dejó una más herida en un tianguis del municipio de Xalatlaco, en el Estado de México.

¿Qué pasó en Xalatlaco?

A través de una tarjeta informativa, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) informó que un grupo de personas se encontraba en este tianguis ingiriendo bebidas alcohólicas cuando uno de ellos sacó un arma de fuego y agredió a sus acompañantes.

Agregó que la agresión derivó en la muerte de dos personas, mientras que una tercera resultó lesionada, por lo que minutos más tarde fue trasladada a un hospital, donde su estado de salud se reportó como reservado.

Mientras que comerciantes de la zona retuvieron y golpearon al presunto agresor, quien perdió la vida en el lugar a causa de las lesiones.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Al lugar llegaron policías estatales y municipales, quienes acordonaron la zona a la espera del arribo de personal forense de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para realizar las labores correspondientes y comenzar con las investigaciones, toda vez que ya fue abierta una carpeta de investigación por el delito de homicidio y lesiones.

En tanto que hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de las víctimas ni el móvil de la riña, toda vez que la zona se mantiene acordonada.