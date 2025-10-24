Bicitaxis y mototaxis en Edomex estrenarán nueva imagen morada

GENERANDO AUDIO...

Bicitaxis y mototaxis tienen hasta 2025 para usar nueva cromática. Foto:Cuartoscuro

Los bicitaxis y mototaxis del Estado de México (Edomex) adoptarán una nueva imagen morada como parte de la identidad gráfica del Sistema de Movilidad, Movimex, informó la Secretaría de Movilidad (Semov) mexiquense. Esta medida busca regular y unificar la apariencia del transporte público en el estado, además de facilitar su reconocimiento por parte de los usuarios.

¿Cómo serán los bicitaxis y mototaxis en el Edomex?

De acuerdo con la Norma Técnica del Sistema de Movilidad Movimex, publicada en la Gaceta de Gobierno estatal, la nueva imagen forma parte del proceso de modernización del transporte público mexiquense.

Cromáticas autorizadas para bicitaxis en Edomex. Foto: Gob. Edomex

El bicitaxi tendrá un techo blanco, mientras que el mototaxi lucirá un diseño gris; ambos deberán portar los logotipos y señales oficiales del sistema, además del número de identificación en la parte trasera.

Las unidades tendrán como plazo hasta el 31 de diciembre de 2025 para cumplir con la nueva cromática oficial. En caso de incumplimiento, se aplicarán sanciones conforme al Código Administrativo estatal.

Cromáticas autorizadas para mototaxis en Edomex. Foto: Gob. Edomex

Colores del sistema Movimex

De acuerdo con la Semov mexiquense, cada tipo de transporte público contará con un color distintivo que permitirá una identificación más clara:

Amarillo : transporte individual o taxis

: transporte individual o taxis Rosa : servicio colectivo y corredores naturales

: servicio colectivo y corredores naturales Azul : Tren Eléctrico Mexiquense (TEM) y Mexibús

: Tren Eléctrico Mexiquense (TEM) y Mexibús Naranja : Estaciones de Transferencia Modal (ETRAM) y vagonetas

: Estaciones de Transferencia Modal (ETRAM) y vagonetas Verde : Mexi Bici y Red de Transporte Mexiquense (RTM)

: Mexi Bici y Red de Transporte Mexiquense (RTM) Morado : mototaxis, bicitaxis y unidades eléctricas

: mototaxis, bicitaxis y unidades eléctricas Rosa: Mexicable

Identidad gráfica y seguridad para los usuarios

El Sistema Movimex tiene como objetivo generar una imagen unificada y moderna que garantice a los pasajeros mayor seguridad y confianza al abordar unidades reguladas.