Bloquean la México-Puebla para exigir parada de Trolebús en Ixtapaluca

Vecinos de Ixtapaluca y Valle de Chalco bloquean la noche de este jueves la circulación en ambos sentidos de la autopista México-Puebla, a la altura de la Caseta Vieja, para evitar la construcción de una estación del Trolebús, así como un puente peatonal.

Ello, pues, afirman que las estaciones de este nuevo sistema de transporte público que conecta el Estado de México con la CDMX les quedan muy lejos, mientras que el puente peatonal provisional no es seguro.

¿Qué pasa en la México-Puebla?

Vecinos del Edomex bloquean la circulación en ambos sentidos de la autopista México-Puebla, a la altura de la Caseta Vieja, en el kilómetro 28, así como el carril confinado del Trolebús Chalco-Santa Martha, generando un fuerte caos vial en la zona oriente del Valle de México.

Los manifestantes, en su mayoría habitantes de las colonias El Molino, San Isidro, Providencia y El Triunfo, exigen la construcción de una estación del Trolebús y un puente peatonal definitivo en el punto conocido como Caseta Vieja.

Argumentan que las estaciones más cercanas, Parque Tejones y Puente Blanco, se ubican a más de dos kilómetros, lo que complica la movilidad de miles de usuarios, mientras que señalan que puente peatonal actual no garantiza seguridad, por lo que piden una nueva estructura.

Hasta el momento, el bloqueo, en el que participan alrededor de 250 personas, ha detenido la circulación de vehículos particulares, de carga y transporte público, afectando también el servicio del Trolebús Chalco-Santa Martha.

Al respecto, el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informó poco después del inicio de la manifestación, que implementó el servicio provisional de Chalco a Parque Tejones.

Mientras que, como alternativa, los automovilistas pueden utilizar la carretera federal México-Puebla, aunque también presenta alta carga vehicular.

En tanto que advirtieron que no retirarán su bloqueo hasta recibir una respuesta concreta de las autoridades, luego de que el 13 de agosto pasado, así como el 26 de marzo, cerraron la autopista por la misma demanda.

