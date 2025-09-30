Bloquean la México-Querétaro por desaparición de Juan José Velázquez
Usuarios en redes sociales reportan un bloqueo en la autopista México-Querétaro, a la altura de La Quebrada, en Cuautitlán Izcalli, dirección Tepotzotlán, debido a una protesta encabezada por familiares y amigos de Juan José Velázquez Ríos, desaparecido desde el 20 de septiembre.
Los manifestantes cerraron los carriles centrales y laterales de la vialidad, generando fuerte carga vehicular hacia la zona norte del Estado de México. Con pancartas y mantas, exigieron la pronta localización del hombre de 32 años, reportado como desaparecido bajo el folio ODI/CUA/A/1029505/2025 de la Fiscalía mexiquense.
Datos del desaparecido Juan José Velázquez
De acuerdo con la ficha oficial de búsqueda, Juan José mide 1.73 metros, es de complexión robusta, tez morena clara, y tiene tatuajes visibles: un brazalete de calaveras en el brazo izquierdo, un trébol de cuatro hojas en el tobillo izquierdo y la leyenda “RÍOS” acompañada de una calavera en la espalda.
El día de su desaparición vestía pantalón cargo negro, camisa gris con estampado de machetes, sudadera negra estampada y botas tácticas negras.
Los familiares solicitaron la intervención de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y llamaron a la ciudadanía a proporcionar información que ayude a dar con su paradero.
Los teléfonos de contacto difundidos son el 722-283-2012 y la línea sin costo 800-890-2940, correspondientes al programa Odisea de la Fiscalía estatal.