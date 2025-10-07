GENERANDO AUDIO...

Kimberly desapareció el 2 de octubre. Foto: UnoTV / FGJEM

Familiares de Kimberly Hillary Moya González, estudiante del CCH Naucalpan, bloquearon Periférico Norte este lunes 6 de octubre desde las 18:00 horas para exigir la búsqueda de la adolescente de 16 años, reportada como desaparecida el 3 de octubre.

El bloqueo afecta la circulación en el tramo correspondiente, generando congestionamientos en horas pico. Los familiares de Kimberly, reclaman una acción más efectiva de las autoridades ante la desaparición de la joven, que fue vista por última vez el 2 de octubre.

¿Qué se sabe de la desaparición de Kimberly?

Según sus familiares, Kimberly desapareció tras salir a sacar copias para su tarea en la colonia San Rafael Chamapa y no regresó. Ante la ausencia, los familiares dieron aviso a las autoridades y pidieron difundir la ficha de búsqueda en redes sociales.

Una cámara de seguridad de un café internet ubicado en el Mercado Filomeno Mata captó a la joven momentos antes de su desaparición. En las imágenes se observa a la menor salir del lugar con pantalón gris, sudadera verde, tenis blancos y mochila, coincidiendo con la descripción oficial.

Bloqueos previos para exigir la búsqueda

El viernes 3 de octubre, además de presentar el reporte oficial, familiares, vecinos y amigos realizaron un bloqueo en el bulevar Luis Donaldo Colosio para solicitar apoyo en la localización de Kimberly y difundir su ficha de búsqueda.

A la protesta se sumaron vecinos y estudiantes del CCH Naucalpan, quienes demandan que se preserve la evidencia y se agilicen las acciones de búsqueda.

Acciones de las autoridades ante la desaparición

La Guardia Municipal de Naucalpan, a través de su Grupo de Operaciones Especiales, realizó este lunes un cateo en un predio ubicado en la calle Filomeno Mata, en la colonia San Rafael Chamapa, ante la posibilidad de que la joven se encontrara en ese lugar.

El operativo se llevó a cabo con equipo especial y unidad canina, pero no se logró localizar a Kimberly.

Desde el inicio del caso, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México tomó conocimiento de la desaparición y emitió una alerta Amber, además de revisar videos y otras posibles evidencias que ayuden a esclarecer el paradero de la joven.

