Manifestantes bloquean la México-Querétaro. Foto: Guardia Nacional Carreteras

Un grupo de vecinos del municipio de Tultitlán, Estado de México (Edomex), bloqueó la carretera México-Querétaro para manifestarse contra el cambio de nombre de su colonia a “La Cuarta Transformación” y por la recuperación de un inmueble, lo que generó caos vehicular y cierre total de circulación a la altura del kilómetro 97+000 con dirección a Querétaro.

La Guardia Nacional de Carreteras pidió a los automovilistas tomar precauciones y buscar vías alternas, debido al bloqueo total que, por varios minutos, afectó una de las autopistas más transitadas del país. Pero, posteriormente, el bloqueo se ha hecho parcial.

Vecinos protestan por recuperación de inmueble

Elementos de la Fiscalía General de justicia del Estado de México (FGJEM), acompañados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de seguridad del Estado de México y la Policía municipal, encabezan un importante operativo en la colonia Fimesa 1, conocida como Parajes y renombrada colonia Cuarta transformación en Tultitlán, Edomex.

De acuerdo con los reportes oficiales, la Fiscalía Mexiquense realiza una diligencia para recuperar un inmueble destinado a una escuela, entre otros que ya han sido tomados por las autoridades, lo que ha generado la molestia de la población local, si bien primero no estuvieron de acuerdo con el cambio de nombre y denunciaron abuso de autoridad por ello, ahora tampoco están de acuerdo en la toma de predios por las autoridades que llegaron acompañadas por los elementos de los tres niveles de gobierno, para evitar un enfrentamiento con los vecinos y con maquinaria pesada y unidades tipo volteo, realizan la limpia del predio en disputa.

A los alrededores de la colonia, se registra movilización por parte de elementos de seguridad y también la presencia de granaderos de la Policía Estatal.

Vecinos de Tultitlán protestan por cambio de nombre en su comunidad

Los manifestantes, habitantes de las colonias El Paraje Fimesa 1, 2 y 3, aseguraron que no fueron consultados sobre la decisión de modificar el nombre de su comunidad a “Colonia La Cuarta Transformación”. A través de redes sociales habían anunciado la protesta y acusaron a las autoridades locales de abuso de poder y omisiones administrativas.

Con pancartas y consignas, los inconformes bloquearon la vialidad para exigir que se mantenga el nombre original del asentamiento y que se reconozca la titularidad de los predios, aunque estos llevan varios años en disputa. Durante las primeras horas, el tránsito fue detenido por completo, lo que provocó congestión vehicular en ambos sentidos.

Autoridades intervienen y reabren parcialmente la circulación

Más tarde, Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó que el cierre se redujo a afectación parcial de carriles, lo que permitió reabrir el paso de manera lenta pero continua. La dependencia exhortó a los conductores a seguir las indicaciones viales y mantener precaución ante la presencia de manifestantes.

En el lugar permanecen elementos de la Guardia Nacional y policías estatales, quienes mantienen diálogo con los inconformes para restablecer completamente el tránsito sobre esta vía que conecta al Edomex con Querétaro y otras entidades del Bajío.