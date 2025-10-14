GENERANDO AUDIO...

Continúa bloqueado Periférico Norte por desaparición de Kimberly. Foto: Cuartoscuro

La protesta por la desaparición de Kimberly Hillary Moya, adolescente de 16 años vista por última vez el pasado 2 de octubre en Naucalpan, Estado de México, cumple ya 10 horas de bloqueo sobre Periférico Norte.

Familiares, amigos y organizaciones civiles se mantienen en el punto desde la mañana de este 13 de octubre, exigiendo la intervención de las autoridades para dar con su paradero.

Colectivos reclaman seguridad y justicia en Periférico Norte

Los manifestantes solicitan la participación directa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y del fiscal estatal José Luis Cervantes, a quienes piden acelerar las labores de búsqueda. Durante la jornada, se sumaron colectivos de otras regiones del Estado de México que también buscan a personas desaparecidas.

Entre consignas y pancartas, los manifestantes denunciaron la inseguridad y violencia que persisten en la entidad mexiquense.

Los grupos que participan en el bloqueo subrayan que el caso de Kimberly representa a cientos de familias que viven procesos similares.

Autoridades reportan dos detenciones vinculadas al caso de Kimberly

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó la detención de Gabriel Rafael “N” y Paulo Alberto “N”, padre e hijo, por su presunta participación en la desaparición de la menor.

Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado el paradero de Kimberly, por lo que los familiares mantienen la protesta como medida de presión hacia las autoridades.

El bloqueo continúa en uno de los tramos más transitados de Periférico Norte, lo que ha generado afectaciones viales durante gran parte del día. Las familias aseguran que permanecerán en el sitio “hasta tener una respuesta concreta” sobre la búsqueda de la joven.

