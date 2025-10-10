Buscan a Kimberly Moya con buzos en la Presa Los Cuartos

GENERANDO AUDIO...

Buzos inspeccionan La Presa Los Cuartos en búsqueda de Kimberly. Fotos: Cuartoscuro

Continúa la búsqueda de Kimberly Hilary Moya, estudiante de 16 años del CCH Naucalpan, quien desapareció el pasado 2 de octubre tras salir de su casa en la colonia San Rafael Chamapa para sacar copias en un café internet.

Este jueves, como parte de las labores de localización, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), realizaron inmersiones en La Presa Los Cuartos, punto cercano al último lugar donde se tuvo registro de la joven.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Buzos inspeccionan La Presa Los Cuartos en búsqueda de Kimberly Moya

De acuerdo con los reportes de la FGJEM, un buzo especializado en rescate y recuperación llevó a cabo varias inmersiones en las aguas de la Presa Los Cuartos, ubicada en la zona alta de Naucalpan, para buscar indicios o restos que puedan contribuir a la investigación.

Durante la diligencia, participaron también agentes de investigación y peritos forenses que efectuaron una revisión perimetral del área y levantaron posibles muestras para análisis. Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado sobre hallazgos relacionados con la desaparición de Kimberly.

Búsqueda de Kimberly Moya continúa en Naucalpan

La desaparición de Kimberly Moya ha generado movilizaciones sociales y bloqueos en el municipio de Naucalpan, donde familiares, amigos y compañeros del CCH han exigido que las autoridades intensifiquen las labores de búsqueda.

La joven fue vista por última vez alrededor de las 16:58 horas, cuando salió de su domicilio para dirigirse al café internet del mercado Filomeno Mata, ubicado a unas calles de su casa. Desde entonces, no se ha tenido rastro de su paradero.

La Fiscalía mexiquense mantiene activo el protocolo de búsqueda y ha realizado cateos, entrevistas y revisión de cámaras de videovigilancia, además de las recientes inmersiones en la presa como parte de las acciones de rastreo.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]