El DJ venezolano, Tayron Paredes Gamboa, conocido en la escena musical como “DJ Tayron”, fue reportado como desaparecido en el Estado de México, específicamente en el municipio de Cuautitlán Izcalli. De acuerdo con reportes de las autoridades y medios locales, el joven fue visto por última vez el pasado viernes 20 de septiembre de 2025, generando gran preocupación entre familiares, amigos y la comunidad artística.

La familia informó que el DJ venezolano mantenía comunicación constante con ellos a través de mensajes de WhatsApp. Sin embargo, la noche de su desaparición envió textos en los que manifestaba sentirse perseguido y en peligro. Después de esos mensajes, ya no se volvió a tener contacto con él.

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Tayron Paredes tiene 29 años, es de nacionalidad venezolana y reside en México desde hace varios años, donde se ha dedicado a la música electrónica.

Investigación en curso

La FGJEM abrió una carpeta de investigación por la desaparición y mantiene coordinación con la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México. Hasta el momento no se ha confirmado si la desaparición está vinculada a un hecho delictivo específico, pero la familia de Paredes solicita apoyo urgente de la ciudadanía para dar con su paradero.

