¿Buscas muebles nuevos? En el tianguis de San Mateo Atenco encontrarás desde 120 pesos

Conoce esta opción económica para remodelar tu casa. Foto: Cuartoscuro

Si te gustan los muebles hechos a mano, con ese olor a madera recién cortada y precios que parecen de otra época, entonces San Mateo Atenco es tu próxima parada. Cada fin de semana, este municipio del Estado de México se convierte en el epicentro del mueble artesanal, un lugar donde se encuentra una gran variedad de artículos para el hogar. Prepárate, encontrarás hasta precios de 120 pesos.

¿Qué muebles venden en San Mateo Atento?

A partir de las 5:00 y hasta las 17:00 hora, este punto se llena de carpinteros artesanos que ofrecen desde bases de cama, repisas y tocadores, hasta sofás cama y juguetes, todo hecho a mano y con madera de calidad.

En este tianguis, puedes comprar muebles barnizados o sin barnizar que van desde 120 hasta 2 mil 300 pesos, dependiendo del tamaño y tipo de objeto. También hay opciones al mayoreo con descuentos, así que si estás pensando en revender o abrir tu propio negocio, éste es el lugar ideal.

Entre los productos más buscados hay mesas, sillas, zapateros, fruteros, burós, escritorios, muebles para TV, bases de cama y cabeceras, además de casas para mascotas y muebles para vinos o colchones. Incluso hay quien ofrece materiales desde 50 pesos para que tú mismo armes tus piezas.

La mayoría de negocios cuenta con servicio de flete desde los 50 pesos.

¿Dónde está el tianguis de muebles de San Mateo Atenco?

El tianguis se ubica en Av. Buenavista 304, Magdalena, San Mateo Atenco, Estado de México, a poco más de una hora de la Ciudad de México. Si viajas en transporte público, puedes tomar camiones o combis, rumbo a Tultepec o Toluca, que salen desde la Central de Autobuses o desde el Metro La Paz de la Línea A.