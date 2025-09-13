Cae banda que invadía casas en Edomex; aseguran 72 inmuebles

| 12:34 | José Pablo Espíndola | Uno TV

Alejandro “N”, presunto líder de una organización criminal, fue detenido en el fraccionamiento Las Américas, en Ecatepec, Estado de México, durante un operativo conjunto entre fuerzas federales y locales. En total, 13 personas fueron capturadas y 72 inmuebles asegurados, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y la Operación Restitución.

El operativo fue realizado por elementos de la Defensa Nacional, Semar, Guardia Nacional, FGR, SSPC, así como autoridades estatales y municipales. Los inmuebles asegurados se encontraban en Ecatepec, Tultitlán, Acolman y Nezahualcóyotl.

Aseguran 72 inmuebles usados para delitos en el Estado de México

Los inmuebles estaban relacionados con actividades como extorsión, homicidio, narcomenudeo y despojo. Según las autoridades, el grupo criminal operaba despojando violentamente a personas vulnerables de sus viviendas o invadiendo casas deshabitadas para luego exigir dinero a sus dueños.

En los cateos se encontraron:

  • 16 armas de fuego
  • 10 vehículos
  • 3 motocicletas
  • Drogas y cartuchos
  • Equipos de cómputo y documentos diversos

De los 72 inmuebles, 60 estaban en el fraccionamiento Los Héroes Ecatepec.

Avanza la Operación “Restitución” en el Edomex

Estas acciones forman parte de la Operación Restitución, mediante la cual han sido recuperados 861 inmuebles desde abril. De esos, 430 ya fueron devueltos a sus legítimos dueños tras acreditarse su propiedad ante el Ministerio Público.

A los detenidos se les leyeron sus derechos y fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, quienes definirán su situación legal. En tanto, los inmuebles quedaron bajo resguardo policial.

